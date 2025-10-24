PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte rauben Audi R 8 Spyder
Zeugen gesucht

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Donnerstagabend (23. Oktober) war ein 24 Jahre alter Hückelhovener am Zechenring vor einem Firmengelände mit der Reinigung eines blauen und nicht zugelassenen Audi R 8 Spyder beschäftigt, als ihn laut seiner Angaben gegen 18.40 Uhr zwei unbekannte Männer von hinten packten und festhielten. Ein dritter Mann sei dann in den Wagen gesprungen und in Richtung Ratheim weggefahren. Die Männer, die ihn festhielten, stiegen dann in einen grauen Transporter, der von einer weiteren Person gelenkt wurde. Auch dieses Fahrzeug sei dann Richtung Ratheim weggefahren. Die Männer, die den Hückelhovener festhielten, waren etwa 185 bis 190 Zentimeter groß und wirkten südländisch. Einer war etwa 30 bis 40 Jahre alt, hatte einen schwarzen Bart, kurze dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Sein Komplize soll hell gekleidet gewesen sein. Die Person, die mit dem Spyder flüchtete, war etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und ebenfalls Südländer. Er hatte einen Bart, war dick und trug eine Kappe. Zeugen, die Angaben zur Identität der Täter machen können oder Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

