POL-HS: Spielautomaten nach Gaststätteneinbruch geleert
Erkelenz (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in eine am Johannismarkt gelegene Gaststätte. In den Räumlichkeiten stießen die Täter nach ersten Ermittlungen auf Schlüssel, mit denen sie die Spielautomaten aufschließen und an das Bargeld gelangen konnten. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Mittwoch (22. Oktober), 23.30 Uhr, auf Donnerstag (23. Oktober), 8.45 Uhr.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell