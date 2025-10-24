Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Spielautomaten nach Gaststätteneinbruch geleert

Erkelenz (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in eine am Johannismarkt gelegene Gaststätte. In den Räumlichkeiten stießen die Täter nach ersten Ermittlungen auf Schlüssel, mit denen sie die Spielautomaten aufschließen und an das Bargeld gelangen konnten. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Mittwoch (22. Oktober), 23.30 Uhr, auf Donnerstag (23. Oktober), 8.45 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell