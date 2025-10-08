Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Verkehrsunfall mit Straßenbahn sorgt für Feuerwehreinsatz in der Mannheimer Straße

Weinheim (ots)

Am Montagabend wurde die Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn in die Mannheimer Straße alarmiert.

Gegen 20.15 Uhr prallte ein Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache im Bereich der Kreuzung Händelstraße mit einer Straßenbahn der OEG zusammen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Straßenbahn auf dem Gleis. Das Unfallfahrzeug war auf der Fahrerseite stark beschädigt. Eine Person befand sich im Fahrzeug, wurde durch den Rettungsdienst betreut und später ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben des Straßenbahnfahrers wurde in der Bahn niemand verletzt. Die Einsatzkräfte öffneten das Fahrzeug, um Zugang zur Motorhaube zu erhalten, und trennten die Batterie. Anschließend wurde das Auto gemeinsam mit der Polizei auf einen Parkplatz geschoben und die Fahrbahn von Fahrzeugteilen befreit. Die Feuerwehr übergab den Fahrzeugschlüssel an die Polizei. Für die Dauer des Einsatzes war die Mannheimer Straße teilweise gesperrt. Im Einsatz waren drei Fahrzeuge der Feuerwehr Weinheim mit 12 Einsatzkräften, der Rettungsdienst, die Polizei sowie Mitarbeiter der RNV. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.

