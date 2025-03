POL Schwaben Nord: 40-Jähriger auf gestohlenem Fahrrad unterwegs

Augsburg (ots) - Lechhausen - In der Zeit von Sonntag (23.03.2025), 17.30 Uhr, bis Montag (24.03.2025), 08.15 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die linke vordere Seite eines BMW 530 in der Kolbergstraße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem BMW entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom ...

