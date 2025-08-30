Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Wismar am 30. August 2025

Wismar (ots)

Für den heutigen Samstag waren für die Wismarer Innenstadt zwei Versammlungen angemeldet. Die für 14:00 Uhr angemeldete Versammlung fand nicht statt. Eine angemeldete Gegenversammlung startete um 13:00 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz. Mit bis zu 75 Teilnehmenden führte der Versammlungsaufzug entlang des Hafens über die Ulmen- sowie die Lübsche Straße bis zum Wismarer Marktplatz. Nach einer Zwischenkundgebung führte der Versammlungsaufzug schließlich über die Großschmiedestraße zurück zum Bahnhof. Gegen 16 Uhr wurde die Versammlung, die aus polizeilicher Sicht friedlich verlief, dort beendet. Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Versammlungsgeschehen mit eigenen sowie unterstützenden Kräften des Polizeipräsidiums Rostock sowie des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V. Jessica Lerke Pressestelle der Polizeiinspektion Wismar

