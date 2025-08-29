Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Zehntausend Euro Schaden nach Einbruch in Werkstatt im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Probst Jesar (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots)

Im Zeitraum der Nacht zum 28.08.2025 haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in Probst Jesar verschafft und hier laut Angaben des betroffenen Unternehmens diverse Werkzeuge entwendet. Der vorläufige Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Am Morgen des 28.08.2025 wurde ein Mitarbeiter der Firma auf den Einbruch aufmerksam und informierte umgehend die Polizei in Hagenow. Auch Beamte des Kriminaldauerdienstes kamen am Tatort zum Einsatz. Die hier als mögliche Beweismittel gesicherten Spuren werden nun ausgewertet sind Gegenstand der weiterführenden, kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

