Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Elektrorad gestohlen

Norden - E-Scooter-Fahrer verletzt

Aurich - Brand eines Wohnhauses

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Elektrorad gestohlen

Am Samstag kam es in Südbrookmerland zu einem Fahrraddiebstahl. Unbekannte entwendeten ein schwarzes Elektrorad der Marke Telefunken von einem Friedhof in der Zingelstraße. Die Tat ereignete sich zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - E-Scooter-Fahrer verletzt

In Norden kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Autofahrer. Der 20 Jahre alte E-Scooter-Fahrer war gegen 14 Uhr auf der Alleestraße in Richtung Westermarsch unterwegs. Ein dahinterfahrender 69-jähriger Ford-Fahrer beabsichtigte, ihn zu überholen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 20-Jährige dann unvermittelt nach links und kollidierte mit dem Ford-Fahrer. Der E-Scooter-Fahrer wurde leicht verletzt.

Brandgeschehen

Aurich - Brand eines Wohnhauses

In Aurich kam es am Mittwoch in der Wallinghausener Straße zum Brand eines Wohnhauses. Gemeldet wurde das Feuer gegen 4.30 Uhr. Die Flammen breiteten sich in Richtung Dachstuhl aus, sodass auch dieser Feuer fing. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Alle Bewohner konnten selbstständig und unverletzt das Haus verlassen. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Der betroffene Bereich der Wallinghausener Straße wurde für die Dauer Löscharbeiten bis etwa 7 Uhr gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

