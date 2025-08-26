Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Kennzeichen entwendet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Kennzeichen entwendet

Unbekannte Täter haben in Aurich die Kennzeichen eines Fahrzeugs gestohlen. Die Täter montierten auf einem Grundstück im Breiten Weg beide Kennzeichen eines grauen VW ab und entwendeten diese. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 14.30 Uhr, und Montag, 10 Uhr. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Pkw beschädigt

Am Montag wurde in Norden ein Auto beschädigt. Auf einem Parkplatz in der Schlachthausstraße zerstachen Unbekannte zwischen 10 Uhr und 18 Uhr den Reifen eines roten VW Passat. Darüber hinaus wurde im vorderen Bereich der Fahrzeuglack beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich unter 04931 9210 bei der Polizei Norden zu melden.

Verkehrsgeschehen

Hinte - Unfallflucht auf Parkplatz

In Hinte ist am Freitag ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein unbekannter Autofahrer stieß beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gewerbestraße gegen einen weißen BMW. Der BMW wurde durch den Zusammenstoß im vorderen rechten Bereich beschädigt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Südbrookmerland - Zusammenstoß mit Fußgänger

Am Montagmorgen ist in Südbrookmerland ein Mofa-Fahrer mit einem Fußgänger zusammengestoßen. Ein 73 Jahre alter Mofa-Fahrer war auf auf dem Geh- und Radweg der Auricher Straße unterwegs. Er übersah dabei einen 43-jährigen Fußgänger, der ebenfalls in Richtung Moordorf unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fußgänger wurde leicht verletzt.

Brandgeschehen

Norderney - Brand im Seniorenheim

Auf Norderney hat es am Sonntag gebrannt. Gegen 17 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Feuer auf dem Dachboden eines Seniorenheims in der Mühlenstraße alarmiert. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Es wurde niemand verletzt. Auch das Gebäude wurde nicht beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wird bezüglich der Brandursache von einem technischen Defekt eines Elektrogerätes ausgegangen.

Sonstiges

Norderney - Person tot aufgefunden

Am vergangenen Donnerstag ist auf Norderney eine Person leblos aus der Nordsee geborgen worden. Gegen 15.40 Uhr wurden Rettungsschwimmer auf eine scheinbar leblose Person im Wasser aufmerksam. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Es handelt sich bei dem Verstorbenen um einen 59 Jahre alten Mann aus Nordrhein-Westfalen. Nach jetzigem Stand liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell