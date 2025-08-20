POL-OG: Offenburg - Ingewahrsamnahme
Offenburg (ots)
Am Dienstagvormittag gegen 11:10 Uhr wurde eine randalierende Person in der Lise-Meitner-Straße gemeldet. Der 28-jährige Störenfried soll einen Einkaufswagen gegen ein Zustellerfahrzeug geschoben, den Postboten angeschrien und vorbeifahrende Lastkraftwagen mit Gegenständen beworfen haben. Bereits kurze Zeit zuvor soll der 28-Jährige im Bereich des Bahnhofs Passanten angepöbelt und mit Steinen nach ihnen geworfen haben. Da von weiteren Störungen auszugehen war, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet.
/th
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell