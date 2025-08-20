PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ingewahrsamnahme

Offenburg (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 11:10 Uhr wurde eine randalierende Person in der Lise-Meitner-Straße gemeldet. Der 28-jährige Störenfried soll einen Einkaufswagen gegen ein Zustellerfahrzeug geschoben, den Postboten angeschrien und vorbeifahrende Lastkraftwagen mit Gegenständen beworfen haben. Bereits kurze Zeit zuvor soll der 28-Jährige im Bereich des Bahnhofs Passanten angepöbelt und mit Steinen nach ihnen geworfen haben. Da von weiteren Störungen auszugehen war, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

/th

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

