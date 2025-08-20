POL-OG: Offenburg - Ingewahrsamnahme

Kehl (ots) - Am Dienstagnachmittag sollen eine 19-Jährige und eine 20-Jährige Waren im Wert von knapp 180 Euro entwendet haben, indem sie die Sicherungsetiketten entfernt und die Artikel in einer Wickeltasche verstaut haben sollen, ohne diese zu bezahlen. Die Tat ereignete sich gegen 14:40 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße. Ein 63-Jähriger soll den Diebstahl beobachtet haben und daraufhin die beiden mutmaßlichen Ladendiebinnen damit konfrontiert haben. ...

