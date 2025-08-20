PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ladendiebe erwischt

Kehl (ots)

Am Dienstagnachmittag sollen eine 19-Jährige und eine 20-Jährige Waren im Wert von knapp 180 Euro entwendet haben, indem sie die Sicherungsetiketten entfernt und die Artikel in einer Wickeltasche verstaut haben sollen, ohne diese zu bezahlen. Die Tat ereignete sich gegen 14:40 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße. Ein 63-Jähriger soll den Diebstahl beobachtet haben und daraufhin die beiden mutmaßlichen Ladendiebinnen damit konfrontiert haben. Infolgedessen soll die 20-Jährige mehrfach den mitgeführten Kinderwagen gegen den 63-Jährigen gestoßen haben. Als der 63-Jährige die Tasche mit dem Diebesgut zu greifen bekam, soll er von der Älteren gekratzt worden sein. Das Gerangel hatte zur Folge, dass der Kinderwagen kippte und ein Kleinkind aus dem Wagen fiel. Es blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Zudem sollen die Frauen den 63-Jährigen mit einem Gegenstand beworfen haben, wodurch dessen Kleidung beschmutzt wurde. Der Mann lies in der Folge von den Ladendieben ab, verfolgte sie jedoch zu Fuß mit entsprechendem Abstand. Kurz bevor die Streifenbesatzung eintraf, lies die 20-jährige Frau das Diebesgut fallen. Die beiden Heranwachsenden wurden vorläufig festgenommen und erwarten nun ein Strafverfahren.

/th

