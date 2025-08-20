Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Spezialfahrzeug umgekippt

Renchen (ots)

Ein Spezialfahrzeug mit einem 5.000 Liter fassenden Wassertank ist am Dienstagnachmittag in der Kleinmättlestraße in einer Kurve umgekippt und hat hierbei einen großen Sachschaden verursacht. Nach derzeitigen Feststellungen dürfte der 49-jährige Fahrer gegen 14:45 Uhr den Radius einer Rechtskurve unterschätzt und in der Folge den Bordstein mit einem Hinterrad touchiert haben. Daraufhin soll das Lastfahrzeug in die entgegengesetzte Richtung abgewiesen worden sein und die Bodenhaftung verloren haben, sodass es letztlich umstürzte. Der 49-Jährige wurde dabei leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 180.000 Euro.

/th

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell