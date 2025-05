POL-DO: Mann in Dortmund-Mitte ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0440 Am Mittwochmorgen (14. Mai) befanden sich mehrere Zivilbeamte der Polizei Dortmund zur Bekämpfung von Eigentumsdelikten in der Dortmunder Innenstadt. Um 4 Uhr beobachteten sie einen 49-jährigen Mann aus Dortmund, der Baumaterialien und Werkzeuge von einer Baustelle in der Möllerstraße entwendete. Die Beamten konnten den Mann stellen ...

mehr