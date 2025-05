POL-DO: Zivilbeamte beobachten Diebstähle in der Dortmunder Innenstadt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0443 In den vergangenen Tagen (12. bis 15. Mai) hat die Dortmunder Polizei im Rahmen der Präsenzkonzeption "FOKUS" mit umfangreichen Kontrollen und Maßnahmen die Sicherheit in verschiedenen Stadtteilen erhöht. Dabei wurden zahlreiche Personen überprüft, Drogen sichergestellt und präventive Maßnahmen gegen Kriminalität ergriffen. Am ...

mehr