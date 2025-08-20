Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Auf der Autobahn gestoppt

Offenburg (ots)

Mit viel Glück endete ein Vorfall am Dienstagabend auf der A5 zwischen Appenweier und Offenburg. Eine 50-Jährige hielt gegen 18:50 Uhr mit ihrem Renault zwischen linker und mittlerer Spur an, stieg aus und begann auf der Fahrbahn zu tanzen. Mehrere Notrufe gingen daraufhin bei der Polizei ein, weshalb die Beamten der Autobahnpolizei aus Sicherheitsgründen den Verkehr in beide Fahrtrichtungen kurzzeitig anhalten mussten. Wenig später konnte die Frau, die zwischenzeitlich durch geistesgegenwärtige Verkehrsteilnehmer festgehalten wurde, in Gewahrsam genommen und von der Fahrbahn gebracht werden. In ihrer Befragung zum Vorfall gab die Frau an, lediglich vom Verkehr genervt gewesen zu sein. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. Die Fahrzeugschlüssel des Autos wurden sichergestellt, ihr Führerschein beschlagnahmt. Nachdem auch eine ärztliche Untersuchung der Frau keine weiteren Hinweise auf einen psychischen Ausnahmezustand ergaben, wurde sie auf freien Fuß entlassen. Am Mittwochmorgen gegen 6:50 Uhr trat die Frau erneut in Erscheinung, als sie mit verschränkten Armen auf der Kreuzung Zeller Straße / Moltkestraße stand und den Verkehr blockierte. In Absprache mit ihr wurde sie durch eine Streife an die Grenze zu Frankreich gebracht, wo sie den Heimweg antreten konnte.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell