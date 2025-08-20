PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Handfeste Auseinandersetzung

Lahr (ots)

Am Dienstagabend soll es in der Emma-Brauer-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen sein. Bei der sich gegen 21:15 Uhr zugetragenen Streitigkeit sollen auch Schlaggegenstände und Pfefferspray Verwendung gefunden haben. Dem Vorfall seien bereits Streitereien vor mehreren Wochen vorausgegangen. Was letztendlich dazu geführt hat, dass die Situation am Abend eskalierte, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Beteiligten im Alter zwischen 17 und 46 Jahren sind hierbei teilweise leicht verletzt worden. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

/th /wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

