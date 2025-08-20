Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Kuhbach - Rauchentwicklung

Lahr, Kuhbach (ots)

Eine Rauchentwicklung am Dienstagabend in der Kuhbacher Hauptstraße dürfte auf einen technischen Defekt an einer Heizungsanlage zurückzuführen sein. Anwohner meldeten kurz vor 18 Uhr, dass schwarzer Rauch aus dem Kellerfenster eines dortigen Mehrfamilienhauses nach außen dringen würde. Alle Bewohner haben sich selbständig in den Außenbereich begeben, bis die Lüftungsmaßnahmen der Feuerwehr beendet waren. Nach derzeitigen Feststellungen kam es weder zu einem offenen Feuer, noch zu einem Personen- oder Sachschaden. Die Kuhbacher Hauptstraße war während den Einsatzmaßnahmen zwischen den Einmündungen "Fasanengarten" und "Zum Schänkenbrünnle" für rund 30 Minuten gesperrt.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell