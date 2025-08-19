PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch/Ödsbach - Schwer verletzt - Nachtragsmeldung-

Oberkirch/Ödsbach (ots)

Die am 21. Juli 2025 im Bereich der Straße Laibach-Bergle verunfallte 69-jährige Radfahrerin ist am Dienstag in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

/al

Pressemitteilung vom 22.07.2025, 7:37 Uhr

POL-OG: Oberkirch/Ödsbach - Schwer verletzt

Oberkirch/Ödsbach Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Montagnachmittag gegen 17.40 Uhr bei Ödsbach auf der Straße Laibach-Bergle. Die 69-Jährige der beiden Pedelec-Fahrerinnen kam kurz vor einer scharfen Kurve talabwärts beim Abbremsen ins Schlingern und zog sich bei dem Sturz trotz Fahrradhelm schwere Verletzungen zu. Sie wurde durch ihre Begleiterin und die RTW-Besatzung samt Notärztin erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

/ks

