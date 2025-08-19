Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Zugeschlagen

Seelbach (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Montagabend, haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 21:25 Uhr traf ein 39-Jähriger offenbar zufällig auf einen Jugendlichen auf dem Bolzplatz hinter der Sporthalle in der Ludwig-Auerbach-Straße. Aus noch nicht geklärten Gründen soll der Enddreißiger ein Streitgespräch mit dem 16-Jährigen angefangen und ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht und den Oberkörper geschlagen haben. Auch am Boden liegend soll der Tatverdächtige sein Opfer mit dessen befüllten Rucksack traktiert haben. Die Hintergründe der Eskalation sind nun Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens.

