PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Zugeschlagen

Seelbach (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Montagabend, haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 21:25 Uhr traf ein 39-Jähriger offenbar zufällig auf einen Jugendlichen auf dem Bolzplatz hinter der Sporthalle in der Ludwig-Auerbach-Straße. Aus noch nicht geklärten Gründen soll der Enddreißiger ein Streitgespräch mit dem 16-Jährigen angefangen und ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht und den Oberkörper geschlagen haben. Auch am Boden liegend soll der Tatverdächtige sein Opfer mit dessen befüllten Rucksack traktiert haben. Die Hintergründe der Eskalation sind nun Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 14:23

    POL-OG: Rastatt, Niederbühl - Mutmaßlich verletzter Hund und Hundehalter gesucht

    Rastatt, Niederbühl (ots) - Am Montagabend ist ein die Murgtalstraße querender Hund von einem herannahenden Auto erfasst und hierdurch möglicherweise verletzt worden. Vom Hund fehlt seither jede Spur. Eine 63-Jährige Mazda-Lenkerin war hierbei von Förch kommend in Richtung Rastatt unterwegs, als das Tier kurz vor 22 Uhr aus Richtung Hildastraße herausrannte und ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 13:37

    POL-OG: Gaggenau - Führerloser Lkw verursacht Schäden

    Gaggenau (ots) - Am Montagmittag gegen 12.15 Uhr kam es "Am alten Friedhof" zu einem ungewöhnlichen Unfall durch einen Lkw. Aus noch unbekannten Gründen löste sich nach wenigen Minuten die Bremse des Lkw, der zum Beladen abgestellt worden war und das Schwergewicht setzte sich während der Beladung selbständig in Bewegung. Das Fahrzeug rollte zunächst das Gefälle hinab gegen einen geparkten Pkw. Der mit Bauschutt ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 13:24

    POL-OG: Baden-Baden, Neuweier - Einbruch, Zeugenaufruf

    Baden-Baden, Neuweier (ots) - Im Zeitraum vom Freitag bis Montagmittag verschaffte sich ein bislang Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Schartenbergstraße. Ob und in welchem Umfang Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Die Beamten des Polizeireviers Bühl bitten nun um die Bevölkerung um Unterstützung: Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren