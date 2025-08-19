PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Neuweier - Einbruch, Zeugenaufruf

Baden-Baden, Neuweier (ots)

Im Zeitraum vom Freitag bis Montagmittag verschaffte sich ein bislang Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Schartenbergstraße. Ob und in welchem Umfang Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Die Beamten des Polizeireviers Bühl bitten nun um die Bevölkerung um Unterstützung: Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu Tatzeit oder möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07223 99097-0 zu melden.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

