POL-OG: Gengenbach - Fahrzeug überschlagen

Gengenbach (ots)

Am Montag ist es auf der B33 zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall einer 57-jährigen Autofahrerin gekommen. Die Chevrolet-Fahrerin soll gegen 17:00 Uhr auf der B33 von Offenburg in Richtung Kinzigtal unterwegs gewesen sein, als sie kurz nach der Ausfahrt Gengenbach Mitte die Leitplanke touchiert haben soll und daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Infolgedessen soll sich der Pkw der 57-Jährigen mehrfach überschlagen haben und mit einer Leitplanke kollidiert sein, was sie zum Stehen brachte. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

