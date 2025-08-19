PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Hausach - Leicht verletzt nach Vorfahrtsmissachtung

Hausach (ots)

Eine Vorfahrtsmissachtung hat am Montagnachmittag an der Kreuzung Barbarastraße/Friedensstraße zu einer Leichtverletzen und rund 15.000 Euro Sachschaden geführt. Nach derzeitigen Feststellungen befuhr eine 56-jährige Fiat-Lenkerin kurz vor 17:30 Uhr die Friedensstraße und kollidierte an der Kreuzung zur Barbarastraße mit dem Ford eines 73-Jährigen. Möglicherweise war die Fiat-Fahrerin zu schnell unterwegs, weshalb sich ihr Wagen nach dem Zusammenprall überschlug und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Die 56-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Ob auch die Beifahrerin im Fiat Verletzungen davontrug, ist derzeit noch unklar. Einsatzkräfte der Feuerwehr Hausach unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

