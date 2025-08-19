POL-OG: Hausach - Balkonbrand

Gengenbach (ots) - Am Montag ist es auf der B33 zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall einer 57-jährigen Autofahrerin gekommen. Die Chevrolet-Fahrerin soll gegen 17:00 Uhr auf der B33 von Offenburg in Richtung Kinzigtal unterwegs gewesen sein, als sie kurz nach der Ausfahrt Gengenbach Mitte die Leitplanke touchiert haben soll und daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Infolgedessen soll sich der Pkw der ...

