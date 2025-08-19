PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Balkonbrand

Hausach (ots)

Am Montagabend kam es in der Hansjakobstraße zu einem Brand auf einem Balkon. Gegen 19:50 Uhr soll das Feuer durch einen aufmerksamen Passanten festgestellt worden sein, welcher daraufhin die Bewohner des Hauses informierte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr wurde das Feuer durch den Zeugen gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. /th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

