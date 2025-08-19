Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Wolfach (ots)

In der Zeit von Montagabend, 20 Uhr bis Dienstagmorgen, 6:30 Uhr soll ein bislang Unbekannter in der Straße "Am Kastaniendobel" die Plane eines abgestellten Anhängers mit einem scharfen Gegenstand aufgeschnitten haben. Der daraus entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

Zeugen, die zur Tathandlung oder der Identität des Unbekannten Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 07834-83570 an die Beamten des Polizeiposten Wolfach zu wenden.

/th

