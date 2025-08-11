PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizist leistet lebensrettende Hilfe am Hauptbahnhof

Bremen (ots)

Bremen, Hauptbahnhof, 10.08.2025 / 21:11 Uhr

Die Bundespolizei am Bremer Hauptbahnhof erhielt am Sonntagabend die Nachricht, dass eine Person in der WC-Anlage des Bahnhofs Betäubungsmittel konsumiert habe und dort zusammengebrochen sei. Kurz darauf stellte eine Streife der Bundespolizeiwache am Hbf. einen bewusstlosen 27-jährigen Mann ohne Vitalfunktionen in dem Sanitärbereich fest. Ein 28-jähriger Beamter begann sofort mit einer Herzdruckmassage. Im Kampf um das Leben des Mannes brachte der Bundespolizist auch einen Defibrillator zum Einsatz. Sechs Minuten später wurde die Reanimation durch die eingetroffenen Notärzte fortgesetzt und gegen 21:30 Uhr konnte der 27-Jährige mit eigenständigem Puls zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus transportiert werden.

Bundespolizeiinspektion Bremen
Pressesprecher
Simon Gruhl
Telefon: 0421 16299 - 6101
Mobil: 0172 - 34 67 750
E-Mail: bpoli.bremen.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X @bpol_nord

