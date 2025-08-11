PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Nach gefährlicher Körperverletzung mit Messer - Bundespolizisten stellen Täter im Bremer Hauptbahnhof

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 10.08.2025 / 22:30 Uhr

Sonntagabend nahmen Bundespolizisten einen mit einem Messer bewaffneten Mann im Bremer Hauptbahnhof fest. Der 26-Jährige hatte kurz zuvor in der Bahnhofsvorstadt einen 25-Jährigen mit dem Messer verletzt.

Gegen 22:30 Uhr soll der in Bremen wohnhafte Mann in der Nähe einer Diskothek in der Bahnhofsvorstadt die Freundin seines späteren Opfers belästigt haben. Daraufhin soll es zu einem Streit zwischen Täter und Opfer gekommen sein, in dessen Verlauf der Bremer ein Messer zückte und insgesamt dreimal auf den 25-Jährigen einstach. Der Täter flüchtete anschließend in den Bremer Hauptbahnhof und stieg in eine am Bahnsteig 5 stehende Nordwestbahn ein. Durch den Zugbegleiter der Nordwestbahn sowie der Videoüberwachung im Bremer Hauptbahnhof wurden die Bundespolizisten auf den Vorfall aufmerksam und begaben sich umgehend zum Zug. Der Bewaffnete verhielt sich gegenüber der Streife kooperativ und lies das Messer fallen, sodass es durch die Beamten gesichert werden konnte. Der 26-Jährige wurde zu Boden gebracht, gefesselt und zur Bundespolizeiwache mitgenommen. Ein in der Wache durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Sein 25-jähriges Opfer wies nach ersten Erkenntnissen keine lebensbedrohlichen Verletzungen auf. Die Verletzungen wurden durch einen Notarzt behandelt, anschließend wurde der junge Geschädigte in ein Krankenhaus in Bremen transportiert.

Die Bundespolizei eröffnete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Da der ursprüngliche Streit bereits in der Bahnhofsvorstadt begann, übernahm die Polizei Bremen die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bremen
Pressestelle
Juliane Hartwich
Telefon: 0421 16299 - 6102
Mobil: 0173 - 6783390
E-Mail: bpoli.bremen.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X @bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Bremen
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 12:05

    BPOL-HB: Aggressiver Mann landet im Gefängnis

    Bremen (ots) - Hauptbahnhof Bremen, 06.08.2025 / 19:40 Uhr Die Bundespolizei nahm am Mittwochabend im Bremer Hauptbahnhof einen mit Haftbefehl gesuchten Mann fest. Der 42-Jährige hatte zuvor Reisende am Bahnsteig in aggressiver Weise um Kleingeld angebettelt. Gegen 19:40 Uhr sprach der Gesuchte einen 24-Jährigen am Bahnsteig 9 an und forderte von diesem Kleingeld. Nachdem dieser ihm die Herausgabe seines Kleingeldes ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 13:10

    BPOL-HB: Unbekannter Exhibitionist belästigt 13-Jährige im Zug nach Cuxhaven

    Bremen (ots) - Tatort: Bahnstrecke Hamburg - Cuxhaven, Höhe Bf. Cadenberge Tatzeit: 20:30 Uhr Die Bundespolizei ermittelt gegen einen noch unbekannten Täter, der am Montagabend im Zug bei Cadenberge eine 13-Jährige belästigt und sein Geschlechtsteil entblößt haben soll. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann am Bahnhof Cadenberge in das Fahrradabteil des RE ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren