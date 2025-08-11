Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Nach gefährlicher Körperverletzung mit Messer - Bundespolizisten stellen Täter im Bremer Hauptbahnhof

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 10.08.2025 / 22:30 Uhr

Sonntagabend nahmen Bundespolizisten einen mit einem Messer bewaffneten Mann im Bremer Hauptbahnhof fest. Der 26-Jährige hatte kurz zuvor in der Bahnhofsvorstadt einen 25-Jährigen mit dem Messer verletzt.

Gegen 22:30 Uhr soll der in Bremen wohnhafte Mann in der Nähe einer Diskothek in der Bahnhofsvorstadt die Freundin seines späteren Opfers belästigt haben. Daraufhin soll es zu einem Streit zwischen Täter und Opfer gekommen sein, in dessen Verlauf der Bremer ein Messer zückte und insgesamt dreimal auf den 25-Jährigen einstach. Der Täter flüchtete anschließend in den Bremer Hauptbahnhof und stieg in eine am Bahnsteig 5 stehende Nordwestbahn ein. Durch den Zugbegleiter der Nordwestbahn sowie der Videoüberwachung im Bremer Hauptbahnhof wurden die Bundespolizisten auf den Vorfall aufmerksam und begaben sich umgehend zum Zug. Der Bewaffnete verhielt sich gegenüber der Streife kooperativ und lies das Messer fallen, sodass es durch die Beamten gesichert werden konnte. Der 26-Jährige wurde zu Boden gebracht, gefesselt und zur Bundespolizeiwache mitgenommen. Ein in der Wache durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Sein 25-jähriges Opfer wies nach ersten Erkenntnissen keine lebensbedrohlichen Verletzungen auf. Die Verletzungen wurden durch einen Notarzt behandelt, anschließend wurde der junge Geschädigte in ein Krankenhaus in Bremen transportiert.

Die Bundespolizei eröffnete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Da der ursprüngliche Streit bereits in der Bahnhofsvorstadt begann, übernahm die Polizei Bremen die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell