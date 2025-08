Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Unbekannter Exhibitionist belästigt 13-Jährige im Zug nach Cuxhaven

Bremen (ots)

Tatort: Bahnstrecke Hamburg - Cuxhaven, Höhe Bf. Cadenberge Tatzeit: 20:30 Uhr

Die Bundespolizei ermittelt gegen einen noch unbekannten Täter, der am Montagabend im Zug bei Cadenberge eine 13-Jährige belästigt und sein Geschlechtsteil entblößt haben soll.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann am Bahnhof Cadenberge in das Fahrradabteil des RE 14531 nach Cuxhaven eingestiegen sein. Er soll, so die Aussagen des jungen Opfers, in dessen Nähe Platz genommen und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Das Mädchen habe sich daraufhin in das hintere Ende des Wagens begeben und sich dort zu zwei anderen Mädchen gesetzt. Als die Schülerin in Otterndorf ausstieg, berichtete sie ihrer Mutter noch am Bahnsteig von dem Vorfall und die Mutter alarmierte ihrerseits sofort die Polizei. Beim nächsten Zughalt am Bahnhof Cuxhaven fahndeten Streifen der Bundes- und Landespolizei Cuxhaven nach dem unbekannten Täter, konnten ihn jedoch nicht mehr antreffen.

Der Täter soll zwischen 25 und 30 Jahren alt gewesen sein, rund 170 cm groß, einen dicken Bauch und kurze, dünne, dunkle Haare gehabt haben. Bekleidet war er mit einem grünen Pullover, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Turnschuhen der Marke "Nike".

Die Bundespolizeiinspektion Bremen eröffnete ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen und bittet insbesondere die beiden Mädchen und weitere Zeugen, sich unter 0421/16299-7777 oder über bpoli.bremen@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell