BPOL-HB: Mann sitzt auf Bahnsteigkante: Metronom mit Nothalt - Bundespolizei warnt: Lebensgefahr!

Bremen, Oberneuland, Bahnhof, 03.08.2025 / 21:15 Uhr

Am Sonntagabend rettete vermutlich der Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn am Bahnhof Oberneuland ein Menschenleben. Der Bahnmitarbeiter hatte erkannt, dass ein Mann auf einer Bahnsteigkante des Bahnhofs Bremen-Oberneuland saß und seine Beine in den Gleisbereich baumeln ließ. Der Fahrdienstleiter veranlasste einen sofortigen Nothalt des auf den Bahnhof zufahrenden Metronom-Zugs und verständigte die Bundespolizei. Der Mann entfernte sich vor Eintreffen der Polizei vom Bahnhof und konnte im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Durch den Vorfall entstanden für zwei Züge 9 min. Verspätung.

Wer Hinweise zu dem unbekannt gebliebenen Mann vom Bahnsteig geben kann, wird gebeten sich unter 0421/16299-7777 oder über bpoli.bremen@polizei.bund.de bei der Bundespolizeiinspektion Bremen zu melden. Die Bundespolizei warnt davor sich auf Bahnsteigen innerhalb des markierten Sicherheitsabstandsbereichs zum Gleis aufzuhalten oder gar sich dort niederzulassen. Es besteht absolute Lebensgefahr!

