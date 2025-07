Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250714 - 0712 Frankfurt-Fechenheim: Raub im Hausflur - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Bereits am Freitagnachmittag (11. Juli 2025) kam es in Fechenheim zu einem Raub zum Nachteil einer 74-jährigen Frau. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach aktuellen Ermittlungen kehrte die 74-Jährige gegen 16:00 Uhr nach einem Einkauf nach Hause in die Dieburger Straße zurück. Vor ihrem Wohnhaus bat sie einen, ihr unbekannten, Mann, ihr die Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Dieser Bitte kam der Unbekannte nach und betrat zusammen mit der Geschädigten das Treppenhaus. Im Stockwerk der Dame angekommen griff er sie dort unvermittelt an und entriss ihr ihre Armbanduhr, die Handtasche und das mitgeführte Mobiltelefon. Danach flüchtete er fußläufig in Richtung Carl-Ullrich-Brücke.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich, circa 190cm groß, circa 45 Jahre alt, kräftige Statur, kurze dunkle Haare, dunkler Kinnbart, trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Hoodie und ein weißes T-Shirt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter der 069 / 755 - 52408 zu melden.

