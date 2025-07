Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250714 - 0711 Frankfurt - Gutleutviertel: Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen

Frankfurt (ots)

(yi) Am Samstagabend (12. Juli 2025) kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu Streitigkeiten zwischen circa 10 bis 12 Personen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In den Abendstunden gegen 22:10 Uhr trafen die beiden Personengruppen bestehend aus einer Gruppe mit drei Personen und der anderen Gruppe bestehend aus acht bis neun Personen im Bereich des Westhafenplatzes aufeinander und gerieten in einen verbalen Disput, welcher anschließend in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Im Rahmen dessen wurden zwei Personen der Dreiergruppe mit Stichverletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen.

