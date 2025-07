Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Wegen schweren Raubüberfalls mit Messer gesucht - Bundespolizeifahnder nehmen per U-Haftbefehl gesuchten Letten in Bremen fest

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Bremen, Hauptbahnhof, 29.07.2025 / 12:40 Uhr

Die Zivilfahnder der Bundespolizei in Bremen erkannten am Dienstagnachmittag den 43-Jährigen am Hauptbahnhof Bremen und griffen zu. Der in Bremen wohnhafte Lette hatte Mitte des Jahres 2022 einen schweren Raubüberfall mit Vorhalt eines Messers begangen und wurde seit drei Wochen per Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bremen gesucht. Mit Unterstützung uniformierter Kollegen führten die Fahnder den Verhafteten an der Bundespolizeiwache vor und ließen den Mann dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts vorführen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell