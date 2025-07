Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Sexuelle Belästigung im Zug - Täter gestellt - Bundespolizei sucht Geschädigte und Zeugen.

Bremen (ots)

Bahnstrecke Hannover - Bremen, Regional-Express 8, 27.07.2025 / 11:15 Uhr

Während der Fahrt von Hannover nach Bremen soll ein 30-jähriger Mann mehrere Frauen im RE8 (4412) sexuell belästigt haben. Der Mann habe den Frauen gegenüber sein Geschlechtsteil entblößt.

Eine Schaffnerin verständigte die Polizei, die den Tatverdächtigen am Bahnhof Achim stellen konnte. Die geschädigten Frauen waren offenbar bereits an vorherigen Haltestationen ausgestiegen und konnten von den Polizeibeamten nicht mehr angetroffen werden. Der Regional-Express war am heutigen Sonntag um 10:20 Uhr vom Gleis 9 im Hauptbahnhof Hannover abgefahren und hatte vor dem Polizeieinsatz am Bahnhof Achim bereits in Wunstorf, Neustadt am Rübenberg, Nienburg (Weser), Eystrup, Dörverden und Verden gehalten.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen eröffnete ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen gegen den Syrer aus Bremen und bittet die belästigten Frauen oder andere Reisende, die Zeugen von den Geschehnissen wurden sich unter 0421/16299-7777 oder über bpoli.bremen@polizei.bund.de zu melden.

