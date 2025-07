Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Mann fällt mit sexueller Belästigung am Hbf. auf - Bundespolizisten verhaften ihn

Bremen (ots)

Bremen, Hauptbahnhof, 21.07.2025 / 05:15 Uhr

Ein 19-jähriger Pakistaner bat am frühen Morgen die Bundespolizei am Bremer Hauptbahnhof um Hilfe, weil er von einem Landsmann sexuell belästigt würde. Die Beamten konnten den 52-jährigen Verdächtigen stellen und einer Kontrolle unterziehen. Die ergab, dass der im Landkreis Diepholz wohnhafte Mann von der Staatsanwaltschaft Bremen per Haftbefehl wegen Körperverletzung und von der Staatsanwaltschaft Verden wegen sexueller Belästigung per Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. Der Verhaftete hätte mit einer sofortigen Zahlung von 2360,- Euro den Gefängnisaufenthalt noch abwenden können, doch die geforderte Geldstrafe konnte er nicht zahlen. Die Bundesbeamten lieferten ihn - voraussichtlich für die nächsten sechs Wochen - in die JVA ein und unterrichteten die jeweiligen Staatsanwaltschaften vom Fahndungstreffer. Ein weiteres Strafverfahren wegen des Verdachts einer Belästigung des 19-Jährigen wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell