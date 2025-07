Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizeilicher Schwerpunkteinsatz zur Gewaltprävention am Bremer Hbf.

Bremen (ots)

Bremen, Hauptbahnhof, 20.07.2025

Die Bundespolizei in Bremen lässt bei der Bekämpfung der Gewaltkriminalität nicht nach und führte am Sonntag erneut vermehrt Kontrollen am Hauptbahnhof durch. An diesem Schwerpunkteinsatzes waren ca. 40 Bundespolizisten beteiligt, die insgesamt 90 Personen auf Einhaltung bestehender Waffenverbote und Fahndungsausschreibungen kontrollierten. Wie die Feststellungen der Ordnungshüter zeigen, lohnte sich der Einsatz:

Vier Personen führten Messer oder in einem Fall ein Pfefferspray mit, die Waffen wurden sichergestellt und den Betroffenen drohen Bußgelder, sowie im Wiederholungsfall sofortiger Vollzug von Zwangsgeldern durch die Bundespolizei.

Gleich sieben Ladendiebe stellten die Einsatzkräfte im Laufe des Tages auf frischer Tat oder unmittelbar danach. Ein 18-Jähriger wurde auf einem Bahnsteig mit geringer Menge Betäubungsmittel erwischt und ein 19-Jähriger hatte offenbar unerlaubt Cannabis weitergeben.

Ein 33-Jähriger benahm sich so vehement daneben, dass er für den Sonntag einen Platzverweis für den Hauptbahnhof erhielt. Dem leistete er allerdings erst nach kurzeitigem Durchsetzungsgewahrsam dann auch Folge.

Auch Fahndungstreffer verzeichneten die Beamten. Die folgenden Personen werden jeweils von Staatsanwaltschaften im Rahmen von Strafverfahren gesucht und gingen den Bundespolizisten ins Netz. Als gesuchte Personen festgestellt wurden... - ein 44-Jähriger wegen Beleidigung von der StA Bremen, - ein 28-Jähriger wegen Betrugs von der StA Kempten, - ein 33-Jähriger wegen Gefährlicher Körperverletzung von der StA Bremerhaven, - ein 22-Jähriger wegen Diebstahl mit Waffen von der StA Oldenburg - ein 56-Jähriger wegen Sachbeschädigung und Unterschlagung von der StA Bremen und - ein 34-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung von der StA Bremen und wegen Beleidigung von der StA Verden.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen steht im 24/7-Regeldienst, mit weiteren Schwerpunkteinsätzen und in gemeinsamen Einsätzen mit allen Sicherheitspartnern und Behörden für die Sicherheit der Menschen ein.

