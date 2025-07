BPOL-HB: Bundespolizisten mit Herz für Tiere in Not

Bundespolizeiinspektion Bremen

Bremerhaven, Hauptbahnhof, 19.07.2025 / 11:00 Uhr

Völlig verirrt hatte sich offenbar am Samstag eine Entenfamilie am Hauptbahnhof Bremerhaven. Den neun Küken samt Entenmutter drohte durch Straßen- oder Bahnverkehr große Gefahr. Eine Streife der Bundespolizei wurde auf die Not der Tiere aufmerksam und konnten den Lauf der Entenfamilie auf einen Bürgersteig lenken. Es folgte eine polizeilich gelenkte Entenwanderung. Auch die Feuerwehr unterstützte kurze Zeit später noch die Rettung der Tiere bis sich die ganze Familie "Ente" nach einem Sprung in einen Teich des Bürgerparks wieder in Sicherheit gebracht hatte.

Das Herz für Tiere dieser Bundespolizisten schien sich schon herumgesprochen zu haben, denn kaum war Familie "Ente" gerettet, da rief an den Bahngleisen am Bahnhof Bremerhaven-Wulsdorf ein schwacher Jungvogel um Hilfe. Offenbar war der erste Flugversuch des "Flüggen" nicht so gut verlaufen. Lautstark klagte der Vogel sein Leid und die Beamten halfen auch ihm in der Not. Kurze Zeit später übergaben sie ihn zur Versorgung im nächstgelegenen Tierheim, so dass dem kleinen "Flattermann" oder der kleinen "Flatterfrau" der zweite Flugversuch nach etwas Erholung hoffentlich besser gelingen wird.

