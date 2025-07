Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Angriff auf Bundespolizisten - 18-Jähriger verbringt Nacht in Gewahrsamszelle.

Uelzen, Bahnhof, 30.07.2025 / 00:50 Uhr

Ein betrunkener 18-Jähriger soll Mittwochnacht den Schaffner des Metronom-Zugs ME 81645 auf der Fahrt von Bad Bevensen nach Uelzen geschubst und nach ihm getreten haben. Nach Ankunft des Zuges um 00:48 Uhr traf eine Streife der Bundespolizei den jungen Mann am Bahnhof Uelzen an. Als eine 24-jährige Beamtin ihn ansprach, schlug der Mann nach ihr. Die Bundespolizistin wich dem gezielten Faustschlag in Richtung ihres Gesichts aus, wurde aber leicht am Kopf getroffen. Auch den 23-jährigen Kollegen der Beamtin attackierte der Mann unmittelbar nach dem Schlag mit einem Kopfstoß. Diesem wich der Ordnungshüter aus und das Streifenduo gab dem Aggressor keine weitere Gelegenheit sie anzugreifen: Kurz darauf fand sich der junge Mann überwältigt, auf dem Boden liegend und mit Handschellen hinter dem Rücken gefesselten Händen wieder.

Der Betrunkene habe sich partout nicht beruhigt und immer wieder Anstalten gemacht die Beamten zu treten. Obwohl er in Uelzen wohnt, verbrachte er in Folge seines Verhaltens den Rest der Nacht in einer Zelle des Polizeikommissariats Uelzen. Gegen den Afghanen wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamten eingeleitet.

