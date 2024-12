Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte berauben 63-Jährigen am Bahnhof Mecklenbeck - Polizei sucht Zeugen und Hilfeleistende

Münster (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Samstag (30.11.) einen 63-Jährigen am Bahnhof in Mecklenbeck beraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen und Personen, die dem Mann zu Hilfe kamen und einen Rettungswagen verständigten.

Nach bisherigen Erkenntnissen bestieg der Mann aus Dülmen am Hauptbahnhof Münster einen Zug in Richtung Dülmen. Aus bislang ungeklärten Gründen stieg er am Bahnhof in Mecklenbeck aus und verlor das Bewusstsein. Gegen 18.45 Uhr wurde er mit einem Rettungswagen in ein Münsteraner Krankenhaus gefahren. Dabei stellte der Dülmener fest, dass sein Portemonnaie entwendet wurde.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

