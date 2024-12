Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in ein Zweifamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Mittwoch (04.12.) in der Zeit von 16:15 Uhr bis 21:40 Uhr sind unbekannte Täter in ein Zweifamilienhaus in der Elbinger Straße unweit der Straße "Kurische Straße" eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen haben die unbekannten Täter die Gartentür aufgehebelt und im Anschluss das Wohnzimmerfenster. Durch das Fenster sind sie in die Wohnung eingestiegen und durchsuchten die Wohnung und Schränke nach Wertgegenständen.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell