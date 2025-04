POL-EL: Haren - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Lingen (ots) - Am Samstag kam es in Lingen an der Straße Am Strubbenberg aus bisher ungeklärter Ursache gegen 13:20 Uhr zu einem Brand in einer Garage. Verletzt wurde niemand. Ein in der Garage geparkter Pkw wurde durch das Feuer zerstört. Die Feuerwehr war mit 11 Fahrzeugen und 47 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Die Höhe des Sachschadens wird ersten Erkenntnissen zufolge auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

