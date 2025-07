Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Fingerabdruckscanner offenbart Bundespolizei die Identität eines 35-jährigen Inders - Fahndungstreffer: Festnahme

Bremen (ots)

Bremen, Hauptbahnhof, 29.07.2025 / 15:38 Uhr

Beamte der Bundespolizei in Bremen kontrollierten am Dienstagnachmittag einige Personen am Hauptbahnhof. Bei einem Mann ließ sich dessen Identität allerdings nicht am Kontrollort feststellen. Weder führte der Kontrollierte einen Ausweis mit, noch gab er seine Identität preis. Die Polizisten führten ihn an der Wache der Bundespolizeiinspektion Bremen am Hauptbahnhof vor. Durch einen Scan der Fingerabdrücke des Mannes wurden die Ordnungshüter schnell Gewahr wen sie vor sich hatten: Es handelte sich um einen 35-jährigen Inder aus Bremen. Der hatte einen guten Grund warum er den Beamten seinen Namen nicht nennen wollte: Er wurde bereits seit dem Jahr 2021 per Vollstreckungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Bremen wegen besonders schwerem Diebstahl gesucht. Der offenbar zeitweise Untergetauchte konnte die im Haftbefehl geforderte Geldstrafe von 900,- Euro nicht begleichen und muss nun stattdessen die nächsten 90 Tage im Gefängnis verbringen.

