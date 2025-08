Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: 87-Jähriger am Bahngleis: Schnellbremsung vom Lokführer, Bundespolizei warnt: Lebensgefahr!

Bremen (ots)

Bremen, Stadtgebiet, 03.08.2025 / 08:30 Uhr

Am Sonntagmorgen fuhr der Regionalexpress RE 4406 von Verden nach Bremen. Etwa 500 Meter vor dem Bremer Hauptbahnhof erkannte der Lokführer einen älteren Mann am Gleis und führte bei einer Geschwindigkeit von 80 Km/h sofort eine Schnellbremsung aus. Der Zug kam noch rechtzeitig zum Halten und der 87-Jährige stützte sich dann sogar am Zug ab. Mit Hilfe einer Schaffnerin bugzierten der Lokführer den Senior an Bord des Zuges und fuhr den letzten halben Kilometer bis zum Hauptbahnhof. Hier nahmen sich Beamte der Bundespolizei des Herrn an. Der Senior musste sich von den Ordnungshütern eine ernste Belehrung über die Lebensgefahr, in die er sich durch den Spaziergang am Gleis gebracht hatte, anhören. Außerdem wird wegen der Schnellbremsung auch wegen eines möglichen gefährlichen Eingriffs in den Bahnbetrieb gegen ihn ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell