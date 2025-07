Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Widerstand nach Ruhestörung

Duisburg (ots)

Eine Anwohnerin der Fabrikstraße wandte sich am Dienstagabend (22. Juli, 22:45 Uhr) an die Polizei, weil aus einer Nachbarswohnung laute Musik zu hören sei. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen 21-Jährigen, der sich aggressiv verhielt und versuchte, die Polizei am Betreten der Wohnung zu hindern.

Im Verlauf des Einsatzes kam es zu einem Widerstand des jungen Mannes, weshalb die Beamten ihn fixierten und in das Polizeigewahrsam brachten. Der 21-Jährige machte einen alkoholisierten und berauschten Eindruck. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg entnahm ein Arzt dem jungen Mann eine Blutprobe.

Nun muss er sich mit einem Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten auseinandersetzen. Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen.

