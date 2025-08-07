Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Aggressiver Mann landet im Gefängnis

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 06.08.2025 / 19:40 Uhr

Die Bundespolizei nahm am Mittwochabend im Bremer Hauptbahnhof einen mit Haftbefehl gesuchten Mann fest. Der 42-Jährige hatte zuvor Reisende am Bahnsteig in aggressiver Weise um Kleingeld angebettelt.

Gegen 19:40 Uhr sprach der Gesuchte einen 24-Jährigen am Bahnsteig 9 an und forderte von diesem Kleingeld. Nachdem dieser ihm die Herausgabe seines Kleingeldes verweigert hatte, beleidigte der Bettler den Reisenden. Außerdem beleidigte er einen in der Nähe befindlichen Mitarbeiter der DB Sicherheit. Noch am Gleis führte eine Streife der Bundespolizei eine Kontrolle des verbal aggressiven Mannes durch. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellte sich heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft Bremen per Haftbefehl gesucht wurde. Laut Haftbefehl, der erst zwei Tage zuvor erlassen wurde, war der Gesuchte wegen mehrfachen besonders schweren Fall des Diebstahls zu einer einjährigen Haftstrafe, ausgesetzt auf Bewährung, verurteilt worden. Offenbar hatte er gegen die Bewährungsauflagen verstoßen, weshalb nun die Haftstrafe fällig wurde. Die Bundespolizisten lieferten den 42-jährigen Bremer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Bremer Justizvollzugsanstalt ein.

