BPOL-HB: Betrunkene schlägt und beleidigt - Bundespolizisten überwältigen sie.

Bremen, Hauptbahnhof, 10.08.2025 / 06:30 Uhr

Am Sonntagmorgen wurde eine 43-jährige Polin aus einem Lokal im Bremer Hauptbahnhof verwiesen. Da die Frau die Gaststätte dennoch nicht verließ, rief das Personal eine Streife der Bundespolizei zur Hilfe.

Auch einem Platzverweis der Bundesbeamten folgte die offensichtlich Betrunkene nicht. Als die Ordnungshüter sie an den Armen erfassten und aus dem Lokal hinausführen wollten, riss sie sich los. Die Beamten ließen sich davon aber nicht beirren und kurz darauf fand sich die Frau, die im Bremer Stadtteil Huchtingen wohnt, vor der Gaststättentür wieder.

Kaum hatte man die 43-Jährige losgelassen, da gab diese einer 24-jährigen Polizeibeamtin eine Ohrfeige, kniff, kratzte und beleidigte die Bundespolizisten auf Deutsch und auf Polnisch. Die Beamtin und ihr 28-jähriger Streifenpartner überwältigten die Frau daraufhin und legten ihr Handschellen an. Unter lautem Geschrei folgte nun die Vorführung der Frau an der Wache der Bundespolizei. Es stellte sich heraus, dass sie einen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille hatte.

Nachdem sie sich dann doch etwas beruhigt hatte, durfte die Frau die Wache gegen 07:30 Uhr mit dem Ziel ihrer Huchtinger Wohnstätte wieder verlassen. Allerdings muss sie sich nun einem Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte stellen.

