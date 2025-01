Polizei Bielefeld

POL-BI: Wiederholungstäter nach sechs Monaten wieder in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Am Freitag, 03.01.2025, fassten Ladendetektive einen Parfüm-Dieb. Der Täter ging im beschleunigten Verfahren in Haft.

Um 13:25 Uhr fiel zwei Ladendetektiven in einer Parfümerie an der Bahnhofstraße, in der Nähe der Stresemannstraße, ein verdächtiger Mann auf. Sie beobachten, wie der Unbekannte Parfüm aus dem Regal nahm, die Sicherung entfernte und es in die Jackentasche steckte. Als der Dieb ohne zu bezahlen das Geschäft verließ, folgten ihm die Detektive und stoppten ihn.

Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den polizeibekannten algerischen 34-Jährigen ohne festen Wohnsitz vorläufig fest. Ermittlungen ergaben, dass der Dieb bereits wegen Ladendiebstahl polizeibekannt ist und zuletzt bis Juli 2024 in Haft gesessen hatte. Kriminalbeamte führten den 34-Jährigen dem Richter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

