Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Reifen zerstochen

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsallee, Samstag, 21.06.2025, 17.00 Uhr bis Sonntag, 22.06.2025, 17.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Im Zeitraum von Samstag ca. 17.00 Uhr bis Sonntag ca. 17.00 Uhr kam es an einem Pkw-Reifen zu einer Sachbeschädigung. Das Auto war in dem Zeitraum in der Northeimer Rückingsallee geparkt.

Der 62-jährigen Geschädigten fiel die Beschädigung erst am Sonntag während der Fahrt nach Göttingen auf. Neben ungewöhnlichen Geräuschen und einer erschwerten Lenkung zeigten andere Verkehrsteilnehmer auf ihren Wagen. Die 62-Jährige hielt in Göttingen an und konnte einen platten Reifen mit mehreren Einstichen feststellen.

Der Schaden beträgt ca. 100 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

