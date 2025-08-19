PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Niederbühl - Mutmaßlich verletzter Hund und Hundehalter gesucht

Rastatt, Niederbühl (ots)

Am Montagabend ist ein die Murgtalstraße querender Hund von einem herannahenden Auto erfasst und hierdurch möglicherweise verletzt worden. Vom Hund fehlt seither jede Spur. Eine 63-Jährige Mazda-Lenkerin war hierbei von Förch kommend in Richtung Rastatt unterwegs, als das Tier kurz vor 22 Uhr aus Richtung Hildastraße herausrannte und es in der Folge zur Kollision mit dem Mazda kam. Eine Eindellung am Wagen der 63-Jährigen deutet darauf hin, dass der Hund Verletzungen davongetragen haben dürfte. Eine Absuche der näheren Umgebung und Befragung von Anwohnern führte nicht zum Auffinden des Tieres. Es soll eine Schulterhöhe von circa 60 Zentimeter und ein helles kurzhaariges Fell haben. Neben der Suche nach dem Vierbeiner sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auch auf der Suche nach dem Hundehalter. Der Eigentümer des Hundes oder wer Hinweise zu dessen Identität geben kann, setzt sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-0 mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt in Verbindung.

/al /wo

