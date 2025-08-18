Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbeutel entrissen - Zeugen gesucht

Zella-Mehlis (ots)

Sonntag gegen 17:30 Uhr wartete eine 21-Jährige an einer Bushaltestelle in der Peter-Haseney-Straße in Zella-Mehlis, als eine unbekannte Person ihr gewaltsam den Geldbeutel entriss und davonrannte. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 50 Jahre alt - Brille - schwarze Haare zum Pferdeschwanz gebunden - bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer hellblauen Jeans. Ein Zeuge fand das Portemonnaie etwa 100 Meter entfernt auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen fehlte nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0213589/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

