Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbeutel entrissen - Zeugen gesucht

Zella-Mehlis (ots)

Sonntag gegen 17:30 Uhr wartete eine 21-Jährige an einer 
Bushaltestelle in der Peter-Haseney-Straße in Zella-Mehlis, als eine 
unbekannte Person ihr gewaltsam den Geldbeutel entriss und 
davonrannte. Die Person kann wie folgt beschrieben werden:
- etwa 50 Jahre alt
- Brille
- schwarze Haare zum Pferdeschwanz gebunden
- bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer hellblauen Jeans.
Ein Zeuge fand das Portemonnaie etwa 100 Meter entfernt auf. Nach 
derzeitigen Erkenntnissen fehlte nichts. Die Polizei hat die 
Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter
geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 
369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0213589/2025 beim 
Inspektionsdienst Suhl.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

