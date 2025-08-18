LPI-SHL: Mit dem Motorrad gestürzt
Etterwinden (ots)
Ein 20-jähriger Motorradfahrer stürzte Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache auf der Straße zwischen Etterwinden und Kupfersuhl. Sowohl der Kradfahrer, als auch seine 18-jährige Sozia kamen leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell