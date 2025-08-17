PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung in Pferdsdorf

Suhl (ots)

Am Samstag, dem 16.08.2025, gegen 20:30 Uhr, wurde in der Lindenstraße in Pferdsdorf ein Pkw Kia cee'd beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte beide Türen der Fahrerseite auf einer Länge von etwa 80 cm mit einem bislang nicht bekannten Tatmittel. Der entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Bad Salzungen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise werden unter dem Aktenzeichen ST/0213182/2025 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

