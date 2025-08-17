LPI-SHL: Quadfahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt
Suhl (ots)
Am Freitag, dem 15.08.2025, gegen 23:47 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzungen im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 40-jährigen Quadfahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, den Fahrer erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bereits geringe Mengen Alkohol die Reaktionsfähigkeit erheblich beeinträchtigen können. Gerade Fahrer von Quads und Motorrädern sind besonders gefährdet, da diese Fahrzeuge weder Sicherheitsgurte noch Knautschzonen besitzen.
